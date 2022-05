Hinter einer Gartenanlage in der Hambacher Dammstraße ist zuletzt verunreinigtes Wasser entdeckt worden. Das hat die städtische Umweltabteilung und den Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) auf den Plan gerufen.

Eine Spaziergängerin hatte das verunreinigte Wasser im Brühlwiesengraben entdeckt und Fotos davon in der Facebook-Gruppe „Neustadt/Wstr. – Deine Community“ gepostet. Mit dem Hinweis, dass das vielleicht schädlich für Tiere sein könnte. Der Post ist mittlerweile gelöscht. Auf Nachfrage bei der Stadt hat sich ein Mitarbeiter der Abteilung Landwirtschaft und Umwelt vor Ort umgesehen. Er fand eine vermutlich organische Substanz auf der Wasseroberfläche, die laut Verwaltung biologisch abbaubar sein sollte. Die weißliche, trübe Substanz vom Foto sei nicht mehr vorhanden gewesen, sie habe sich offenbar mit dem fließenden Wasser verdünnt.

Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung, den die Stadt mit ins Boot geholt hat, geht davon aus, dass die weiße Trübung „höchstwahrscheinlich durch stark verdünnte weiße Dispersionsfarbe hervorgerufen“ wurde. Vermutlich habe ein Bürger einen Eimer Wandfarbe oder Farbrolle und Pinsel ausgewaschen und das weiße Spülwasser in einen Auslauf gegossen, der an den Regenwasserkanal beziehungsweise an den Brühlwiesengraben angeschlossen ist.

Schmutzwasser nicht in Gully

Warum das keine gute Idee ist, erklärt der ESN: Das Gebiet um die Schloßstraße und den Eichweg wird im Trennsystem entwässert. Bedeutet, Schmutzwasser und Regenwasser werden jeweils in getrennten Kanalrohren gesammelt. Das Schmutzwasser wird zum Klärwerk geleitet. Der Regenwasserkanal mündet meistens ohne weitere Behandlung in einem Gewässer – in diesem Fall im Brühlwiesengraben.

„Hambach, so wie auch die Kernstadt, werden überwiegend im Trennsystem entwässert“, erklärt der ESN. So komme es wieder zu Gewässerverunreinigungen. Deshalb bittet der ESN die Bürger, verschmutztes Abwasser nicht in Hofabläufe und Gullys, sondern in das Waschbecken oder die Toilette zu entleeren. Gullys seien an den Schmutzwasserkanal angeschlossen. „Nur so kann das verunreinigte Abwasser zur Kläranlage weitergeleitet werden, wo es dann gereinigt wird“, so der ESN. Mitarbeiter des Eigenbetriebs wollen nun mit Hilfe einer fahrbaren Kamera den verrohrten Abschnitt auf mögliche Fehlanschlüsse hin überprüfen, heißt es weiter.