Bewegung und Genuss vereint: Das haben sich wohl der Hambacher Kochclub St. Jacques und der Pfälzerwald-Verein Hambach gedacht, als sie zusammen eine Veranstaltung planten. Herausgekommen ist eine Wanderung durch die Weinberge mit Wein und zwölf „Pfälzer Tapas“ ausdachten. Los geht die rund sieben Kilometer lange Wanderung am Sonntag, 23. Juli, um 11 Uhr von Hambach aus, danach werden an vier Stationen jeweils drei Tapas und ein Glas Wein serviert. Die Teilnahme kostet 38 Euro pro Person. Eine Anmeldung bis Montag, 17. Juli, per E-Mail an weiteloog@pwv-hambach.de.