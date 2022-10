Wann wird der Wanderparkplatz am Ende der Beerentalstraße endlich realisiert? Die Frage stellte CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Ohler jetzt im Lambrechter Stadtrat, zum wiederholten Mal. Seit rund zwei Jahren wird darüber diskutiert, das Geld dafür steht im Haushalt. Überraschend die Antwort von Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG): Man müsse erst einmal prüfen, ob ein Wanderparkplatz überhaupt benötigt werde, sagte er. Er könne sich vorstellen, dass man das Gelände ganz oder zumindest teilweise als Wohnmobil-Stellplatz nutzt. Der Stellplatz am Gemeinschaftshaus wird für den Bau eines Kindergartens benötigt. Für einen Teil der Wohnmobil-Stellplätze sollen als Ersatz Plätze auf dem Tuchmacherplatz angelegt werden, so Müller. Es böte sich an, darüber hinaus Stellplätze am Ende der Beerentalstraße zu schaffen, so Müller. Über das Thema soll noch gesprochen werden.