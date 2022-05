Zu einer lyrischen Wanderung mit dem Dahner Autor Jérôme Lacroix lädt der Kirrweilerer i-Punkt für Sonntag, 8. Mai, ein. Start ist um 11 Uhr. Die Veranstaltung führt in den Kirrweilerer und St. Martiner Wald und dauert bis 16 Uhr.

Initiatorin und Leiterin ist Barbara Späth aus Maikammer, die seit vielen Jahren geführte Wanderungen anbietet. Das Konzept „lyrische Wanderung“ ist neu. Der Autor liest dabei an ausgewählten Plätzen aus seinem Gedichtband „Der Knochenwurz“, unter anderem am Dicherhain in St. Martin. Auch für Lacroix ist die Wanderung eine Premiere. Mit „Der Knochenwurz“ wendet sich der Autor erstmals der Lyrik zu. Zuvor war sein Thema die Aufarbeitung selbst erlebten Missbrauchs durch die eigenen Eltern. Die Berichte erschienen unter den Titeln „Hinter deutschen Türen“ und „Wie ein Fluch“. Beworben wird die Veranstaltung mit einem Porträt Lacroix’, das der Neustadter Maler und Illustrator Detlev Bucks geschaffen hat.

Termin

Wanderung am Sonntag, 8. Mai, 11 bis 16 Uhr. Acht-Kilometer-Rundweg mit Lesung aus dem Gedichtband „Der Knochenwurz“ von Jérôme Lacorix sowie Kirr Royal, Wein und Snacks. Führung: Barbara Späth. Kosten: 22 Euro pro Person, inklusive handsigniertem Buchexemplar. Anmeldung: i-Punkt Kirrweiler, Telefon 06321-5079, oder Tourist-Info St. Martin, Telefon 06323-5300.