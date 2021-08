Auch 2021 wird der Wander-Halbmarathon „Auf Luchsspur“ mit Start und Ziel am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz gestartet: am 31. Oktober, 10 Uhr. Die 21. Kilometer lange Route führt durch das Gebiet, in dem 20 Pfälzerwald-Luchse ausgewildert worden sind, informiert das Haus der Nachhaltigkeit.

Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt, es gelten besondere Hygieneregeln. Die Startgebühr beträgt 15 Euro. Die Route führt von Johanniskreuz zum Antonihof bei Trippstadt. Von dort geht es in Richtung Kernzone Enkenbach zunächst durch Speyerbrunn und Erlenbach und dann einen langen Anstieg hinauf zum Schindhübelturm mit seiner fantastischen Aussicht über den Pfälzerwald. Danach geht es zurück nach Erlenbach – man ist nach dem anschließenden Durchqueren der Laubwälder schon fast wieder zurück am Haus der Nachhaltigkeit. Anmeldung: über die Internetseiten des Hauses der Nachhaltigkeit (https://bit.ly/2XJdZ4X) und des Biosphärenhauses (https://bit.ly/2WaZUME).