Weil sich eine Wanderin am Samstagnachmittag am Aussichtspunkt Wolfsblick in Neustadt den Fuß gebrochen hatte, musste die Feuerwehr den Rettungsdienst unterstützen. Die zwischen dem Nollenkopf und dem Zigeunerfelsen gelegene Unglücksstelle kann nicht angefahren werden. Da die Frau nicht mehr laufen konnte, machten sich Rettungsdienst und Wehrleute zu Fuß auf den Weg. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die Frau von den Feuerwehrleuten in einer Schleifkorbtrage zum Rettungswagen gebracht. Beim Einsatz war auch ein Notarzt erforderlich: Er wurde von der Feuerwehr ab dem Parkplatz am Hambacher Schloss zum Standort des Rettungswagens geleitet. Zur weiteren Behandlung kam die Frau dann in ein Krankenhaus.