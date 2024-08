Am Sonntag hat die Feuerwehr einen verletzten Wanderer gefunden, den der Rettungsdienst in der Umgebung der Schutzhütte Speierheld westlich von Hambach am Wanderweg vom Nollensattel zum Hohe-Loog-Haus nicht erreichen konnte. Laut Bericht der Feuerwehr alarmierte der Rettungsdienst die Wehr gegen 18 Uhr zur Unterstützung. Gemeinsam konnten sie die Person ausfindig machen, die die Rettungskette in Gang gesetzt hatte, sodass sie zu Fuß zu dem Mann gelangten, der durch einen Stein am Kopf verletzt worden war. Der Rettungsdienst kümmerte sich noch vor Ort um die Wunde, bevor es zur weiteren Versorgung in den Rettungswagen ging. Nach einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.