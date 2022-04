2016 erschien das zweibändige Grundlagenwerk „Protestanten ohne Protest“, mit dem die evangelische Kirche der Pfalz einen wichtigen Schritt zur Aufarbeitung ihrer Rolle im Nationalsozialismus leistete. Von Montag an ist in der Neustadter Stiftskirche nun eine Wanderausstellung zum Thema zu sehen, die den gleichen Titel trägt.

Die Ausstellung zeigt anhand von 15 Roll-Ups die Geschichte der pfälzischen Landeskirche in der NS-Zeit und kann vom 2. Mai bis 31. Mai zu den normalen Öffnungszeiten in der Stiftskirche Neustadt (täglich 11–15 Uhr) besichtigt werden. Sie zeigt mit besonderem Blick auf das Gemeindeleben auf, dass Protestantismus und Nationalsozialismus in der Pfalz über weite Strecken Hand in Hand gingen – die berühmt-berüchtigte Hitler-Glocke in Herxheim am Berg ist nur eines von vielen Beispielen. Viele Kirchenvertreter waren begeisterte Nazis. „Erkennbaren Widerstand gab es nicht“, heißt es in der Dokumentation, die chronologisch von der Weimarer Republik bis zu Nachkriegszeit und heutiger Erinnerungskultur reicht, aber auch thematische Schwerpunkte setzt wie die ganz der NS-Linie verbundenen „Deutschen Christen“, eine Bewegung, der bis November 1933 über die Hälfte der evangelischen Pfarrer der Pfalz beitrat, oder „Das Schweigen der Kirche“ gegenüber den Verbrechen des Regimes. Eröffnet wird die Schau am Montag um 18 Uhr beim ökumenischen Friedensgebet mit Pfarrer Oliver Beckmann und Eberhard Dittus, Beauftragter für Gedenkstättenarbeit der Landeskirche.