Die Stützwand in der Wallgasse wird saniert. Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen die Bauarbeiten im Bereich zwischen Wiesen- und Maximilianstraße am Donnerstag beginnen. Laut Tiefbauabteilung neigt sich die Stützwand auf einer Länge von etwa 20 Metern in Richtung Oberfinanzdirektion. Daher sei die Sanierung dringend. Die Wallgasse müsse in diesem Bereich voll gesperrt werden. Die Arbeiten dauern etwa sechs Wochen. Eine Umleitung werde ausgeschildert.