Am Sonntag findet um 10.30 Uhr an der Klausenkapelle in Königsbach der Gottesdienst der Wallfahrt zu den heiligen 14 Nothelfern statt. Die wohl schon auf das Mittelalter zurückgehende Tradition war seit dem Ende des 18. Jahrhunderts unterbrochen, konnte aber 1864 wieder neu belebt werden, sodass die Königsbacher nun auf 160 Jahre Wallfahrt zurückblicken. Der Gemeindeausschuss St. Johannes lädt ein, dieses Jubiläum mitzufeiern. Die Predigt hält Pater Stefan Tertünte vom Herz-Kloster in Neustadt. Für die musikalische Gestaltung sind der Musikverein Königsbach und die Alphornbläsergruppe „Herzklang“ zuständig. Nach dem Gottesdienst werden an der Kapelle Speisen und Getränke angeboten.