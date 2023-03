Am Montag gegen 11.30 Uhr ist die Waldstraße wegen eines Feuerwehreinsatzes gut eine Stunde voll gesperrt worden. Laut Wehrbericht war es in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss wegen einer Überhitzung von Fett zu einem Brand gekommen, als ein Bewohner Essen zubereiten wollte. Der Brand griff auf die Dunstabzugshaube und einen Küchenschrank über. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner schon eigene Löschversuche unternommen. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle, entfernte die abgefallene Haube sowie einen Teil des verbrannten Hängeschranks und untersuchte die Küche per Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester. Zwei Bewohner kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Zur Höhe des Sachschadens gibt es keine offiziellen Angaben.