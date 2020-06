Der Waldspielplatz in Lindenberg ist ab Montag bis auf Weiteres gesperrt. Das hat Lindenbergs Ortsbürgermeister Reiner Koch am Sonntagabend mitgeteilt. Nachdem es in den vergangenen Wochen zu immer größerem Besucheraufkommen und in der Folge zu ständigen Verstößen gegen die geltenden Corona-Vorschriften gekommen sei, habe er sich nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde „schweren Herzens“ entschlossen, den Spielplatz zu sperren. Neben Gruppen von 20 Personen sei am Sonntag auch eine Grillparty aufgefallen, an der nur Erwachsene teilgenommen hätten. „Ich habe bereits bei der Wiedereröffnung des Spielplatzes betont, dass er wieder geschlossen wird, wenn die Besucher sich nicht vernünftig zeigen“, schreibt Koch in einer Mail. Das sei in den vergangenen Tagen „immer öfter der Fall“ gewesen. Er sehe deshalb keine andere Möglichkeit mehr, als den Spielplatz zu sperren. „Die Leidtragenden sind unsere Kinder, die durch die Unvernunft einiger Erwachsener einer wunderschönen Spielmöglichkeit beraubt werden.“ Die Sperrung werde vom Ordnungsamt überwacht werden, kündigte Koch an.