Der von einer Elterninitiative in Neidenfels angelegte Waldspielplatz oberhalb des Wanderparkplatzes am Ende der Zwerlenbachstraße ist fast fertig. Das berichtete Bürgermeisterin Sybille Höchel (CDU) in einer Sitzung des Gemeinderats. Vorgesehen war ursprünglich, dass die nicht mehr benötigte Rutsche, die an der Lichtensteinhütte gestanden hatte, auf dem Spielplatz installiert wird. Wie Höchel sagte, hat die Rutsche allerdings vom Tüv kein Prüfsiegel bekommen. Deshalb sei sie verschrottet worden. Die Ratsmitglieder stimmten zu, dass die Gemeinde nun eine neue Rutsche zum Preis von etwa 3000 Euro kauft. Die anderen Spielgeräte auf dem Platz seien durch Spenden oder den Erlös von Aktionen der Elterninitiative bezahlt worden, so Höchel.