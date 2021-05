Ab Christi Himmelfahrt können Familien die Waldrallye im Neustadter Stadtforst erkunden. Ziel ist es, vor allem Kinder mit dem Thema Wald und Natur vertraut zu machen.

Mitarbeiter des Stadtforsts Neustadt haben die Familienrallye rund um den Bereich Afrikaviertel/Kaltenbrunner Tal eingerichtet. Ab Christi Himmelfahrt kann die Strecke zu jeder Zeit begangen werden. Das Angebot soll bis Ende Juni bestehen bleiben. Förster Jens Bramenkamp ist gespannt, wie die Rallye angenommen wird: „Sie richtet sich an Familien und ist in der Pfalz etwas Neuartiges und eine gute Gelegenheit, gerade Kinder dazu zu bewegen, mal wieder in den Wald zu gehen. Die Idee dazu stammt vom Forstamt Trier und wurde in Neustadt zusammen mit dem Pfälzerwald-Verein, Ortsgruppe Hambach, initiiert.“

Start ist an der Königsmühle im Kaltenbrunner Tal (Ende Schöntalstraße) in der Nähe des Teichs mit der Wasserfontäne. Die Rallye ist laut Bramenkamp selbsterklärend, wird nicht vom Förster begleitet und kann in eigenem Tempo absolviert werden. Bramenkamp weist darauf hin, dass es dort nur eingeschränkt Parkplätze gibt. Rallye-Teilnehmer sollen darauf achten, keine Rettungswege zu blockieren.

Der Rundkurs ist drei Kilometer lang und bietet die Möglichkeit, den heimischen Wald zu erkunden. Unterwegs gibt es verschiedene Fragen und Aufgaben. Bramenkamp: „Die Wegstrecke ergibt sich aus den richtig beantworteten Fragen. Es sind keine Stifte oder Papier erforderlich. “

Der Weg ist nicht barrierefrei, kann aber mit einem geländegängigen Kinderwagen begangen werden. Zum Ende des Rundwegs besteht die Möglichkeit, die Strecke um einen halben oder 1,5 Kilometer (ohne weitere Rallyestationen) zu verlängern oder im Kaltenbrunner Tal zur gleichnamigen Hütte zu wandern. Bramenkamp bittet darum, auch im Wald die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.