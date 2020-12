Trotz Corona-Auflagen war es dem Waldorfkindergarten Haßloch wichtig auch in diesem Jahr die Kinder in Kolokani zu unterstützen. Mit selbstgebauten Sternenlichtern sind die Kindergartenkinder losgezogen, um ihnen nahestehende Menschen um eine Spende für Kinder in Kolokani zu bitten. Die Sternenlichter dienten als kleine Gegenleistung für die Spende. Mit dieser Aktion trugen die Kindergartenkinder die Summe von 216,50 Euro zusammen. Das Geld wurde dem Verein „Hilfe für Kolokani“ überreicht und wird vor Ort an sinnvoller Stelle zum Einsatz kommen.