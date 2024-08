Einen gefährlichen Platz hatte sich ein Waldkauz in der Nacht zum Mittwoch ausgesucht: Die Eule saß auf der Fahrbahn der B39 zwischen Weidenthal und Neidenfels. Kurz nach Mitternacht entdeckte eine Streifenwagenbesatzung den Nachtschwärmer, der an einem Flügel verletzt war. Die Beamten brachten den Waldkauz zunächst in die Dienststelle nach Neustadt. Am Mittwochmorgen wurde der Vogel in die Obhut einer Auffangstation übergeben.