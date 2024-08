Live-Musik, ein vielseitiges Kinder- und Familienprogramm, dazu von der Rebenglut der leckere Spießbraten – all das gibt es am Samstag, 24. August, beim Waldfest auf der Hohen Loog zu erleben. Los geht es um 12.30 Uhr mit dem „Kinderzumlachenbringer“ und Zauberer Toni Balloni. Ab 13.30 Uhr spielt die Kolpingskapelle Hambach. Um 15 Uhr führt das „Theater in der Kurve“ das Familientheaterstück „Annika und der Reisekoffer“ auf. Den Schlusspunkt setzt ab 19 Uhr die Südpfälzer Band „Miri in the Green“ mit Country und Rock, Chanson und Folk, Soul und Jazz. Diesmal konzentriert sich das Waldfest-Programm auf den Samstag, weil die „Deutschland-Tour“ für Radsport-Profis sonntags zwischen 13 und 13.30 Uhr über die Kalmitstraße führt. Die Zufahrt zum Wanderparkplatz Hahnenschritt ist deshalb an diesem Tag über die Mittagszeit nicht möglich. Am Sonntag gibt es aber den normalen Hüttenbetrieb, ohne Einschränkungen ist das Hohe-Loog-Haus vom „Parkplatz am Nollen“ (roter Punkt) oder vom Hambacher Schloss (Weinsteig-Markierung) zu erreichen.