Der Pfälzerwald-Verein Gimmeldingen veranstaltet am Sonntag am Weinbietturm sein Waldfest. Los geht es um 11 Uhr mit dem Waldgottesdienst, ab 13.30 Uhr spielt der Mandelblütenexpress mit zünftiger Musik auf. Gegen 14 Uhr findet die feierliche Einweihung einer neuen Sitzbank am Weinbiethaus statt, die das Ludwigshafener Unternehmen Netlution gespendet hat. Das Weinbiethaus hat laut Verein am Sonntag geöffnet. Darüber hinaus sorgt der Verein für eine Bewirtung.