Mit Spiel und Spaß bringt Bernhard Sauter, bekannt als Nachtwächter von Lachen-Speyerdorf, der Klasse 3b der August-Becker-Schule den Wald näher.

Wenn Kinder durch den Wald spazieren, kann es oftmals sehr chaotisch zugehen. Es wird gespielt, gerannt und viel gelacht. Dabei kann es leicht passieren, dass wichtige Dinge außer Acht gelassen werden. Laut Bernhard Sauter ist es daher umso wichtiger, den Kindern den richtigen Umgang mit der Natur zu vermitteln. Dabei muss allerdings keineswegs auf Spiel und Spaß verzichtet werden. Sauter ist seit 2019 Nachtwächter von Lachen-Speyerdorf und hat sich nun dazu entschlossen, auch für Kinder Erlebnistouren anzubieten, um ihnen „die Zusammenhänge des Ökosystems Wald näherzubringen“.

Aus diesem Grund geht die Grundschulklasse 3b der August-Becker-Schule aus Lachen-Speyerdorf mit Sauter am Freitagmorgen auf eine Walderkundungstour. Zu Beginn erklärt Sauter den Kindern einige Verhaltensregeln, die es im Wald zu beachten gilt. Dabei sei vor allem wichtig, Rücksicht auf alle Tiere zu nehmen und alles wieder mitzunehmen, was nicht in den Wald gehört. Der Naturbegeisterte lässt die Kinder raten, wie viel Zeit vergehen muss, bis die Natur verschiedene Gegenstände zersetzt hat und nichts mehr davon zu sehen ist. Dabei sind die Kinder besonders von den hohen Zahlen überrascht.

Rehkitz perfekt angepasst

Danach kann die Tour so richtig losgehen. Auf dem Weg zur Schutzhütte des Pfälzerwald-Vereins können die Schüler mit ihrem bereits vorhandenen Wissen über verschiedene Baumarten glänzen. Bei der Schutzhütte angekommen, geht es nach einer ausgiebigen Frühstückspause mit den vorbereiteten Spielen weiter. Hier können die Schüler Wildtiere entdecken, die auf naturnahen bedruckten Aluminiumschilder im Wald verteilt wurden. Dabei zeigt sich, wie wichtig es ist, seiner Umgebung genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Sonst wäre den Kindern sicherlich nicht das kleine Rehkitz aufgefallen, das sich farblich perfekt an die Umgebung angepasst hat.

Auch bei dem nächsten Spiel wird die Konzentration der Kinder auf die Probe gestellt. Als Walddetektive sich ganz still auf die Geräusche des Waldes zu konzentrieren, erfordert viel Geduld. Trotzdem lässt sich viel Vogelgezwitscher ausmachen, das die Kinder unterschiedlichen Vögeln zuordnen können. Nachdem die Kinder sich auch die Früchte von Bäumen angeschaut haben, dürfen sie frei im Wald spielen. Sauter steht ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite. Als es sich ein Schmetterling auf der Hand eines Schülers gemütlich macht, kann Sauter das Exemplar als Landkärtchenfalter identifizieren und den Schülern zeigen, wie man sich in einem solchen Fall richtig verhält und keinen Stress für das Tier auslöst.

Im Anschluss baut Sauter mit einigen Schülern ein Insektenhotel für die Klasse. Alles was er dafür benötigt, ist eine Blechdose, eine Schnur und genug Schilf. Als Geschenk überreicht Sauter den Kindern eine kleine Eiche, die bei richtiger Pflege hoffentlich zu einem großen Baum heranwachsen wird.