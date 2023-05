Rechtzeitig zum „Saisonstart“ hatte die Freiwillige Feuerwehr Neustadt eine Waldbrand-Übung angesetzt. Dabei konnte sie auf Übungen aus den Vorjahren, aber auch auf einen Ernstfall im vergangenen Jahr aufbauen: Im August hatten mehrere Hektar Privatwald unterhalb des Hambacher Schlosses in Flammen gestanden. Im Einsatz damals waren auch Wassertanks privater Dienstleister und ein Hubschrauber. Diesmal wurde im Wald beim Neustadter Ortsteil Haardt geübt. Der Grund: Dort stehen viele Nadelbäume, und die brennen noch viel besser als Laubbäume. Was Neustadts Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stefan Klein im Nachgang für wichtig hält, lesen Sie in diesem Interview.