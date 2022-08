Das Thema ist aktueller denn je: Im Frühjahr 2021 hat das Forstamt Bad Dürkheim, zuständig auch für Haßloch, damit begonnen, Waldbesucher mit neuen Hinweisschildern vor der Brandgefahr im Forst zu warnen. Geliefert wurden diese landesweit von der rheinland-pfälzischen Forstverwaltung, den Landesforsten. Am Freitag nun wurden die letzten fünf der insgesamt 50 Schilder an Gastronomen ausgegeben, deren Betriebe im Wald oder in Waldnähe liegen, wie Joachim Weirich, beim Forstamt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, informierte. Die übrigen seien bereits in den vergangenen Monaten montiert worden.

Provisorium tut’s auch

Auch im Neustadter Stadtrevier Hohe Loog werden seit Jahren zur Hochzeit der Waldbrandsaison an allen Waldeingängen Schilder, die auf das Rauchverbot und die Brandgefahr hinweisen, aufgehängt, wie Förster Jens Bramenkamp erläutert. Im Herbst würden sie wieder abgenommen. Ob das zielführend sei, darüber lasse sich diskutieren. Allerdings könne Landesforsten seine offiziellen Schilder ohnehin nicht in der erforderlichen Anzahl liefern. Daher würden „wir Forstreviere mit entsprechenden Schildern als laminiertes Provisorium ausgestattet“.

Rund 100 Stück der Landesforsten-Schilder hat auch das Forstamt Haardt verwendet. Wegen der Lieferschwierigkeiten behilft es sich zudem ebenfalls mit laminierten Ausdrucken. Sie kommen an Punkte mit hohem Besucheraufkommen, wie Forstamtsleiter Michael Leschnig mitteilt.

Polizei ermittelt weiter

Neues zur Brandursache beim Waldbrand unterhalb des Hambacher Schlosses gibt es derweil nicht. Die Polizei ermittelt, macht sich aber keine großen Hoffnungen, tatsächlich etwas herauszufinden.