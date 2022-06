Waldbrandgefahr ist derzeit ein großes Thema. Wichtig: Dass die Feuerwehr im Ernstfall mit ihren großen Einsatzwagen gut in den Wald kommt. Dazu dienen vor allem Wege, auf denen auch andere große Fahrzeuge unterwegs sind, um beispielsweise Holz abzufahren. Diese Wege freizuhalten, hat die FWG-Stadtratsfraktion am Dienstagabend beantragt. Wie Förster Jens Bramenkamp informierte, ist der Forst aber ohnehin dabei, überall freizuschneiden. Das gelte auch für etwa zehn Kilometer Rundwanderwege bei Königsbach. Diese lägen zwar teilweise in Kernzonen des Naturparks Pfälzerwald, die eigentlich für Eingriffe tabu seien. Doch müsse der Naturschutz aktuell hinter der Gefahrenabwehr zurückstehen. Bei diesen Maßnahmen stünden die kommunalen Förster sowohl untereinander in engem Kontakt als auch mit der Neustadter Feuerwehr und dem Forstamt Haardt, also den Landesforsten.