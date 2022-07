Die extrem hohe Waldbrandgefahr ist derzeit ein Tagesthema. Immer wieder wird auf das absolute Rauch- und Feuerverbot im Wald hingewiesen, ein Zuwiderhandeln kann bis zu 25.000 Euro Geldbuße kosten. Was aber ist mit dem Waldrand, zu dem beispielsweise auch Privatgärten gehören können, die an den Wald grenzen? Nach einem Feuer in direkter Nähe zu Wohnhäusern in Neuleiningen hat die Verbandsgemeinde Freinsheim vergangene Woche reagiert und die Vorschriften verschärft. Sprich: Per Allgemeinverfügung wurde offenes Feuer oder Licht in einem Abstand von weniger als hundert Meter zum Wald untersagt – und damit auch das Grillen auf Privatgrundstücken oder das Verbrennen pflanzlicher Abfälle. Kommt so etwas auch in Neustadt, wo etliche Grundstücke nah am Wald liegen? Die Stadtverwaltung will vorerst weiter auf die Eigenverantwortlichkeit der Waldanlieger setzen, wie es auf Nachfrage heißt. Allerdings würden Stadtforst, Ordnungs- und Umweltabteilung die Lage intensiv beobachten. Einschränkungen bei fortwährend besonderer Gefahrenlage seien nicht auszuschließen.