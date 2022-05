Ein Waldbrand in der Nähe der Kropsburg bei St. Martin hat die Feuerwehr den ganzen Dienstagnachmittag über in Atem gehalten. Gegen 14.30 Uhr war das Feuer ausgebrochen, das sich nach Angaben des Maikammerer Wehrführers Benedikt Schreieck zwar nur auf einer relativ kleinen Fläche von etwa 40 Quadratmetern ausgebreitet hatte, aber eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Wegen der erforderlichen langen Wasserleitungen zum Ort des Geschehens mitten im Wald und der hohen Brandlast war der Einsatz mit einem hohen Aufwand verbunden. Die Feuerwehren aus der ganzen Verbandsgemeinde Maikammer und aus Edenkoben mussten hinzugerufen werden, um den Brand mit ausreichend Wasser und Material bekämpfen zu können. Auch Gasflaschen, die in der Nähe gelagert waren, mussten geborgen werden. Rund 45 Wehrleute waren im Einsatz, bis das Feuer gegen 18 Uhr völlig gelöscht war. Die Brandursache ist unbekannt.