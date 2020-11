„Mein WaldKlima“ heißt eine Klimaschutzinitiative der rheinland-pfälzischen Forstverwaltung. „Viele hundert Bäume sind bereits in Folge von Hitzewellen, Dürre, Stürmen und Schädlingsbefall in den vergangenen drei Jahren im Stadtwald Neustadt abgestorben. Landesweit sind es bereits über zehn Millionen“, macht Förster Jens Bramenkamp auf den Ernst der Lage aufmerksam.

Mit der Initiative #MeinWaldklima bitten die Försterinnen und Förster in Rheinland-Pfalz alle Menschen, ihr Herz für den Wald zu zeigen und sich für noch mehr Klimaschutz zu engagieren. Das Motto lautet: „Du brauchst den Wald – der Wald braucht Dich.“ Ganz persönlich, aber auch im gesellschaftlichen und politischen Kontext.

„Wir können die Klimakrise im Wald nicht einfach ,wegpflanzen’, dazu haben sich die Lebensbedingungen für unsere heimischen Baumarten in den vergangenen Jahrzehnten zu rasant geändert“, erläutert Bramenkamp. Der Wald sei auf die Mithilfe und Unterstützung der Gesellschaft angewiesen. Engagierter Klimaschutz sei wirkungsvoller Waldschutz, so der Forstmann. Nur gemeinsam könne es gelingen, die Waldökosysteme so zu stärken, dass sie sich besser anpassen könnten.

Plakate in der Stadt

Um möglichst viele Menschen die Mitmach-Aktion vor Augen zu führen, gehen die rheinland-pfälzischen Forstämter nun laut Bramenkamp auch ungewöhnliche Wege und machen mit Bannern an Waldeingängen sowie einer großflächigen Plakatierung auf die Initiative aufmerksam.

Alle Infos zur Initiative sind im Internet unter www.meinwaldklima.de zu finden. Dort kann jeder sofort ein Versprechen für den Wald abgeben und ein persönliches Aktionsheft für den eigenen Waldklima-Wettbewerb bestellen. Und ganz nebenbei, so Bramenkamp, gebe es auch noch attraktive Preise zu gewinnen – „natürlich klimafreundliche“.