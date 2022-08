Unterhalb des Hambacher Schlosses hat am Mittwochnachmittag der Wald Feuer gefangen. Derzeit ist Neustadter Feuerwehr dabei, das Feuer zwischen Hambach und Diedesfeld zu bekämpfen. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist das Feuer noch nicht unter Kontrolle. Ausgebrochen ist es offenbar in der Hambacher Käsgasse im Anschluss an die Andergasse. Die Einsatzkräfte erwarten einen Hubschrauber, der beim Löschen helfen soll. Der Brand ist weithin zu sehen. Wir berichten weiter.