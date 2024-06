Ernst Ohmer, der Vorsitzende des Beirats für ältere Menschen, hat Kritik an den Prioritäten der Parteien geübt. Am 3. Juni hatte die RHEINPFALZ die jeweils fünf wichtigsten Wahlziele der für den Stadtrat kandidierenden Gruppierungen veröffentlicht. Dazu stellt Ohmer fest, dass keine Gruppierung „unter ihren fünf wichtigsten Anliegen auch nur annähernd etwas für die Senioren und älteren Menschen in unserer Stadt gesagt“ habe. Dabei gebe es drängende Fragen wie den Fachkräftemangel in der Pflege und Wohnformen für Ältere.