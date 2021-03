In Lachen-Speyerdorf wird erörtert, wie bei zukünftigen Wahlkämpfen die Plakatierung auf öffentlichen Flächen innerhalb des Weindorfs geregelt werden kann. Darauf hat sich der Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung mit knapper Mehrheit verständigt. Die FWG hatte das Thema mit einem Antrag an den Ratstisch gebracht. Ginge es nach ihr, sollten Parteien und Wählergemeinschaften ihre Wahlwerbung aus ästhetischen und ökologischen Gründen nur noch auf bestimmten Flächen begrenzen. Die FWG wird sich nun auf ein Konzept verständigen, über das sie mit der Stadtverwaltung sprechen wird. „Es geht nicht darum, die Parteien zurechtzuweisen und ihre Wahlwerbung einzudämmen“, sagt Fraktionssprecher Michael Frech. Es würde aber ausreichen, Stellen auszuweisen, an denen sie sich präsentieren könnten.