Einstimmig haben die Mitglieder der CDU im Kreisverband Bad Dürkheim am Dienstag den Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger wieder als Direktkandidat im Wahlkreis Neustadt – Speyer vorgeschlagen.

Johannes Steiniger betonte bei einer Versammlung im Kulturviereck Haßloch: „Die Wirtschaft ist am Boden, seit zwei Jahren kommen wir als einziges Land in Europa nicht aus der Rezession. Bei mir häufen sich die Meldungen von Unternehmern, die bei diesen Bedingungen bald aufgeben müssen. Deshalb müssen wir im nächsten Jahr als Union mit Friedrich Merz die Regierung übernehmen. Das Bürgergeld muss weg, Arbeit muss sich lohnen und die Bürgerinnen und Bürger und vor allem unsere Firmen müssen endlich von überflüssiger Bürokratie befreit werden. So wollen wir das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen.“

Der Kreisvorsitzende Markus Wolf gratulierte und blickt voraus: „Ich freue mich auf den gemeinsamen Wahlkampf und bin sicher, dass er das Direktmandat mit einem hervorragenden Ergebnis verteidigen wird.“ Mit dem Ergebnis aus seinem Heimatverband im Rücken wird sich Johannes Steiniger am 9. November in Speyer der Abstimmung aller Delegierten im Wahlkreis stellen. Spätestens im September 2025 wird der nächste Deutsche Bundestag gewählt, dem Steiniger wieder angehören möchte. Steiniger und Wolf betonen: „Diesmal gilt wegen der Wahlrechtsänderung der Ampel mehr denn je: Beide Stimmen für die CDU.“