CDU-Mann Dirk Herber hat sich erneut im Wahlkreis behauptet. Vielleicht bringt der Wechsel in Mainz eine Karrierechance für ihn.

Zum dritten Mal angetreten, zum dritten Mal gewonnen: Dirk Herber ist wieder der Sieger in seinem Wahlkreis, wenngleich der nun einen etwas anderen Zuschnitt hat als bei den vorigen Wahlen. Die ersten beiden Male brachte Herber gegen die SPD-Mitbewerberin Giorgina Kazungu-Haß nur einen knappen Vorsprung ins Ziel, am Sonntag war es deutlicher. Herber profitierte sicher von seiner Arbeit im Wahlkreis in den vergangenen zehn Jahren, die von etlichen Wählern offensichtlich geschätzt wird.

Geschätzt wird Herber auch von Gordon Schnieder, dem CDU-Spitzenkandidaten, der wahrscheinlich bald in die Staatskanzlei einzieht. Die beiden wirkten schon vor dem aktuellen Wahlkampf vertraut – und das auf sehr authentische Weise. Das wirft die spannende Frage auf, ob der Mußbacher in der künftigen Regierung ein wichtiges Amt bekommen wird.

Keine Ämter in Mainz werden die beiden Neustadter Claus Schick und Matthias Frey mehr bekleiden. Dem FDP-Mann Frey fährt das desaströse Ergebnis seiner Partei in die Parade, die den Einzug ins Parlament klar verpasst hat.

Der Sozialdemokrat Schick hatte eine schwere Aufgabe. Erst 2022 für Kazungu-Haß in den Landtag nachgerückt konnte er sich in der Landespartei noch nicht das Standing erarbeiten, das für einen sicheren Listenplatz notwendig gewesen wäre. Er musste also den Wahlkreis gewinnen, was durch den Neuzuschnitt umso schwerer wurde. Schließlich ist in der neu dazugekommenen VG Deidesheim die CDU traditionell stark.