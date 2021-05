Der Haßlocher Thomas Stephan ist Direktkandidat der AfD für die Bundestagswahl am 26. September im Wahlkreis 208. Der 50-Jährige wurde am Freitagabend bei einer Wahlkreisversammlung in Haßloch mit einer Gegenstimme gewählt. Als seine Schwerpunkt nannte Stephan die Sozial- und Innenpolitik sowie die Bundeswehr.

In einem Wahlkreis, in dem das Hambacher Schloss steht, bestehe für die AfD „die besondere Verpflichtung, den Geist des Hambacher Festes am Leben zu halten und Demokratie und Freiheit zu schützen“, betonte der gebürtige Neustadter. Er erinnerte daran, dass die „Helden des Hambacher Festes Repressalien erleiden mussten“. Auch Mitglieder, Sympathisanten und Wähler der AfD würden „beschimpft, beleidigt und gegängelt“.

Als „eine Katastrophe“ bezeichnete Stephan die politische Landschaft. Die „Altparteien“ die „verworren, verquer und versifft“ seien, hätten „schon genug Unheil über unser Land gebracht“. Nachdem während der Regierungszeit von Merkel Demokratie und Gewaltenteilung „Stück für Stück eingerissen“ worden seien, drohe jetzt „weiteres Ungemach“, wenn es nach der Bundestagswahl eine grün-rot-rote Regierung gebe, sagte der selbstständige Versicherungs- und Finanzanlagenberater. „Wir sind die einzige Opposition, alle anderen machen Larifari-Politik“ so Stephan. Die AfD sei die einzige Partei, die für Demokratie und Mündigkeit der Bürger eintrete, sagte Wolfgang Kräher, Vorsitzender des Kreisverbands Bad Dürkheim der AfD.

„Unkonventionelle Wege“ im Wahlkampf

Die EU bezeichnete Stephan als die größte „Geldumverteilungsmaschine der Welt. Es sei eine Schande, dass aus Deutschland Milliarden in andere Länder fließen, „während sich unsere Omas und Opas mit den Gästen von Frau Merkel bei den Tafeln um Lebensmittel streiten müssen“. Kräher betonte, dass die AfD nicht gegen Europa sei, aber gegen die EU, die ebenso gescheitert sei wie der Euro.

Stephan sagte, dass er als Direktkandidat antrete, damit die AfD den Wählern auch für ihre Erststimme eine echte Alternative bieten könne. Im Wahlkampf wolle die AfD mit unkonventionellen Wegen die Bürger ansprechen, so wolle man zum Hambacher Schloss marschieren, kündigte der Vater von vier Kindern und Großvater eines Enkels an.

Der Wahlkreis 208 (Neustadt-Speyer) umfasst Neustadt, Speyer, den Kreis Bad Dürkheim sowie den Süden des Rhein-Pfalz-Kreises mit Schifferstadt, der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen sowie Otterstadt und Waldsee.