Warum der 23. Juni in mehrfacher Hinsicht ein entscheidender Tag ist.

Am Sonntag, 23. Juni, haben die Bürger in Meckenheim und Lambrecht nochmal die Wahl. Weil am vergangenen Sonntag bei den Bürgermeisterwahlen in den beiden Orten niemand die notwendige absolute Mehrheit erreicht hat, werden sie noch einmal an die Urnen gerufen. In Meckenheim treten Birgit Groß von der CDU und die unabhängige Bewerberin Silke Hoos bei der Stichwahl gegeneinander an, und in Lambrecht können sich die Wähler zwischen Tanja Bundenthal-Beck (FWG) und Andreas Ohler (CDU) entscheiden.

Auf die Wahlhelfer in Meckenheim und Lambrecht, die schon am 9. Juni Schwerarbeit geleistet haben, wartet also ein weiterer Einsatz. Nun ist es nicht zu erwarten, dass sie bis in die frühen Morgenstunden Stimmen statt Schäfchen zählen müssen. So wie am vergangenen Wahlsonntag – beispielsweise in Haßloch, als dort das Endergebnis erst kurz vor 5 Uhr feststand. Denn auszuzählen sind diesmal keine Europa-, Kreistags- oder Verbandsgemeinderatswahlen, sondern nur die Stimmen der Ortsbürgermeisterwahl.

Aber auch das wird dauern. An jedem anderen Sonntag wäre das bis auf den Umstand, dass die Wahlhelfer ein paar Stunden ihrer kostbaren Freizeit opfern müssen, kein großes Problem. Am 23. Juni aber könnten nicht nur in Meckenheim und Lambrecht wichtige Entscheidungen fallen, sondern auch in Frankfurt. Und das ist eine, deren Auswirkungen weit über die Grenzen der beiden pfälzischen Orte hinausgehen. Es handelt sich um eine Entscheidung von nationaler Tragweite: Denn es geht möglicherweise um die Frage, ob Deutschland bei der Fußball-Europameisterschaft ins Achtelfinale kommt.

Am 23. Juni steht nämlich das dritte und letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft auf dem Spielplan. Nagelsmanns Buben treten gegen die Schweiz an. Und da die deutsche Elf in jüngster Zeit einer Wundertüte gleicht, kann es durchaus passieren, dass der Einzug in die nächste Runde vor dem Spiel gegen die Eidgenossen am seidenen Faden hängen wird. Ausgerechnet am 23. Juni, dem Tag der Stichwahl! Die Wahllokale schließen um 18 Uhr, Anpfiff ist um 21 Uhr. Im Blick auf das relativ schmale Zeitfenster wäre es nachvollziehbar, dass der eine oder andere Wahlhelfer im stillen Kämmerlein hofft, dass nicht so viele Stimmen auszuzählen sind. Aber wirklich nur insgeheim, denn natürlich wäre eine hohe Wahlbeteiligung erfreulich.

Vielleicht wird ja auch etwas schneller ausgezählt, um es vor Spielbeginn noch rechtzeitig auf die Couch zu schaffen. In diesem Zusammenhang kann man bei manchen Gemeinderatssitzungen ein interessantes Phänomen beobachten. Wenn am selben Abend ein wichtiges Länderspiel übertragen wird, wird der Ball schön flach gehalten. Da fassen sich Ratsmitglieder kurz, die ansonsten für ihre langen Ausführungen gefürchtet werden. Und trotz 28 Tagesordnungspunkten ist die Sitzung auffallend schnell vorbei. Fußball regiert halt doch die Welt.