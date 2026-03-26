Der Kreiswahlausschuss hat die Ergebnisse der Landtagswahl für den Wahlkreis 43 ( Neustadt, Haßloch, Verbandsgemeinde Deidesheim) einstimmig bestätigt. Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel, der als Wahlleiter fungierte, bedankte sich bei allen Helfern für „die zuverlässige und fehlerfreie Arbeit“. Der Ausschuss stellte fest, dass Dirk Herber den Wahlkreis gewonnen hat. Auf den CDU-Mann entfielen demnach 14.495 Stimmen (31,6 Prozent), Zweiter wurde Claus Schick von der SPD mit 12.016 Stimmen (26,2 Prozent). Bei den Zweitstimmen war der Vorsprung der CDU knapper. Auf die Christdemokraten entfielen im Wahlkreis 13.253 Stimmen, für die Sozialdemokraten votierten 12.366 Wähler. Schlusslicht ist die Partei der Humanisten (PdH), bei der lediglich 40 Bürger ihr Kreuzchen machten. Gültige Wahlkreisstimmen wurden 45.862 abgegeben, ungültig waren 419. Gisela Brantl (SPD) wollte wissen, wie Stimmzettel ungültig gemacht wurden. Johny-Tien Vu vom Wahlamt antwortete, meist seien die Wahlzettel leer abgegeben oder durchgestrichen worden. Manche seien aber auch „mit sexuellen Bildchen, Penissen“ bemalt worden.