Die Haßlocher AfD fühlt sich „ausgegrenzt“: Die beiden örtlichen Kirchen hatten von vorneherein abgelehnt, die rechtspopulistische Partei zur Unterstützung ihrer „Gedanken zur Kommunal- und Europawahl“ aufzufordern. Pfarrer Christoph Stetzer erklärt die Gründe.

Die protestantische Kirche und die katholische Pfarrei hatten unter dem Motto „Demokratie geht jeden an“ zur Teilnahme an den Wahlen aufgerufen und sieben Thesen formuliert (wir berichteten). Unter anderem wandten sie sich gegen Extremismus und forderten dazu auf, die Demokratie zu verteidigen. Unterstützt wurde der Aufruf von sechs der sieben Ratsfraktionen. Nicht um Unterstützung wurde die AfD gebeten.

Alle Thesen, die „auch die AfD erreicht“ hätten, so Fraktionschef Thomas Stephan in einer Stellungnahme, seien „bei uns auf offene Ohren gestoßen“, insbesondere „Demokratie heißt: Gemeinsam Lösungen suchen und finden“. Das stehe für demokratischen Austausch ohne Ausgrenzung und ideologische Scheuklappen. Leider würden es die Kirchen mit ihren eigenen Thesen nicht so genau nehmen. Das Ansinnen der AfD, die Denkschrift zu unterstützen, hätten die Kirchen negativ beschieden.

„Nicht vereinbar mit christlichen Werten“

In einer Mail, die der RHEINPFALZ vorliegt, erklären Vertreter beider Kirchen, dass die AfD auf Basis der innerkirchlichen Diskussion und Beschlusslage nicht angesprochen worden sei: „Es besteht Konsens zwischen beiden Konfessionen, dass die AfD Positionen vertritt, die mit christlichen Werten nicht vereinbar sind, und deshalb zwangsläufig von vornherein als Adressat ausscheiden musste.“ Die AfD sei „geschockt“, so Stephan. Auf der einen Seite werden propagiert, gemeinsame Lösungen zu suchen, auf der anderen würden „etwa 20 Prozent aller Wahlberechtigten“ vor den Kopf gestoßen.

Der protestantische Pfarrer Christoph Stetzer erklärte auf Anfrage, für die Kirchen sei klar gewesen, die AfD nicht anzusprechen. Wer „Remigration“ fordere, könne sich nicht auf christliche Werte berufen. Die Kirchen müssten „nicht jede Partei um Unterstützung bitten, nur weil diese meint, demokratisch zu sein“.