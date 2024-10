Am 13. November wird in der Gemeinde Haßloch zum ersten Mal ein Behindertenbeirat gewählt. Ziel ist, die Interessen der Menschen mit Handicap zu vertreten, Barrieren abzubauen und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern.

Bisher hatte die Gemeinde einen ehrenamtlichen Beauftragten für Behindertenfragen. Für fünf Jahre, entsprechend der Legislaturperiode des Gemeinderats, sollte so ein Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Bereits seit Jahren hat sich gezeigt, dass die Interessenvertretung durch eine Person angesichts der Vielzahl an Aufgaben und Themen kaum zu bewältigen ist. Nach längerer Vorarbeit wurde dann durch die politischen Gremien beschlossen, einen „Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“ einzurichten. Im Dezember 2023 wurde eine entsprechende Satzung beschlossen. Zwar wurde auch immer wieder angeregt, eine hauptamtliche Stelle in der Verwaltung zu schaffen, bisher gibt es dafür allerdings keine Mehrheit. Seit 2021 war Robert Fath der Behindertenbeauftragte, seine Amtszeit endete 2024. Sein Tätigkeitsbericht für diesen Zeitraum verdeutlichte einmal mehr das umfangreiche Tätigkeits- und Aufgabengebiet.

Beirat aus drei bis fünf Personen

Zukünftig sollen die Mitglieder des Beirats die Arbeit gemeinsam bewältigen. Der Beirat soll aus drei bis fünf Personen bestehen und mindestens fünf Ersatzpersonen sollen gewählt werden. Der Beirat wählt einen Vorsitzenden. Ein Mitglied wird den Beirat im Sozialausschuss vertreten. Der zuständige Beigeordnete Ralf Trösch (SPD), Andreas Rohr (Abteilung Soziale Angelegenheiten), Robert Fath sowie Jürgen Hess (Forum Handicap) betonten im Gespräch mit der RHEINPFALZ, wie wichtig die anstehende Wahl zum Behindertenbeirat sei. „Inklusion wird zwar überall thematisiert und gefordert, aber sie wird erst erreicht sein, wenn man nicht mehr darüber spricht.“ Alle hoffen darauf, dass viele Bürger die Möglichkeit zur Wahl nutzen oder sich auch selbst zur Wahl stellen. „Die Arbeit soll auf mehrere Schultern verteilt werden. Wir können nicht alle Probleme bewältigen, aber vor Ort Lösungen finden“, so Trösch und Rohr.

Die Wahl zum Behindertenbeirat

Am Mittwoch, 13. November, 19 Uhr, findet im Kulturviereck die Versammlung zur Wahl des Behindertenbeirats statt. Ziel der Interessenvertretung ist, mehr Lebensqualität für Menschen in Haßloch herzustellen, in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Um Barrieren abzubauen und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern. Jeder Bürger der Gemeinde ab 18 Jahren mit Handicap (wer nach dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen dazu zählt) kann sich zur Wahl stellen. Wählbar sind auch Personen, die zur gesetzlichen Vertretung von Personen aus diesem Kreis befugt sind. Wahlberechtigt sind alle Einwohner und Einwohnerinnen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Termin

Die Wahl des Behindertenbeirates findet am 13. November um 19 Uhr im Kulturviereck Haßloch, Gillergasse 14, statt. Die Veranstaltung ist vollständig barrierefrei. Informationen unter www.hassloch.de; Robert Fath, Telefon 06324-9289502, Mail: Behindertenbeauftragter@hassloch.de.