Für die Wahl der Pfälzischen Weinkönigin am 7. Oktober im Neustadter Saalbau wurde der Kartenvorverkauf gestartet. Ansprechpartnerin ist Kerstin Ehrich von der Tourist-Gesellschaft, wie die Pfalzwein mitteilt. Ehrich ist telefonisch unter 06321 926856 oder per E-Mail an kerstin-ehrich@neustadt.eu erreichbar. Drei junge Frauen bewerben sich um den Titel: Lea Baßler aus Bad Dürkheim, Sandra Eder aus Mußbach und Lea Lechner aus Diedesfeld.