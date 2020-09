Unter Corona-Bedingungen und ohne Publikum läuft aktuell im Neustadter Saalbau die Wahl der 72. Deutschen Weinkönigin. Neben der Pfälzischen Weinkönigin Anna-Maria Löffler aus Haßloch, die zum Auftakt auf der Bühne Charme und Schlagfertigkeit bewies, bewerben sich sechs weitere Kandidatinnen (Mosel, Rheinhessen, Ahr, Rheingau, Württemberg, Hessische Bergstraße) um die deutsche Weinkrone. Sechs Gebietsweinköniginnen nehmen nicht an der Wahl teil, weil sie wegen der besonderen Umstände ihre Amtszeit um ein Jahr verlängern. Zuvor hatten die Kandidatinnen in einer Fachbefragung ihr Weinwissen unter Beweis stellen müssen. Eine 70-köpfige Jury mit Experten aus Weinwirtschaft, Politik und Medien entscheidet in dem spannenden Finale, in dessen Verlauf auch die Deutsche Weinkönigin 2019, Angelina Vogt (Nahe), verabschiedet wird.