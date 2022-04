Die Polizei hat am Donnerstag die am 17. März in einem Waffengeschäft in Carlsberg geraubten Schusswaffen in einem geparkten Auto in Bad Dürkheim sichergestellt, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Frankenthal. Der Tat bezichtigt wird ein 31-jähriger Neustadter. Er war am 21. März nachmittags auf einem Kreisel an der B38 in Neustadt festgenommen worden. Der Einsatz hatte für Aufsehen gesorgt, da er mitten im Berufsverkehr zu Staus führte und von einigen Pendlern verfolgt wurde. Die Polizei hatte bei Durchsuchungen umfangreiche Beweismittel sichergestellt, die geraubten Waffen jedoch zunächst nicht gefunden. Der 31-Jährige, der sich in Untersuchungshaft befindet, hatte über seine Verteidigerin den Hinweis zum Verbleib der Waffen gegeben, wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitagnachmittag mitteilten.