In Teilen des Lambrechter Friedhofs steht das Grundwasser so hoch, dass Erdbestattungen unmöglich sind. Das Problem ist nicht neu, eine Lösung gibt es noch immer nicht.

Das Problem ist seit Jahrzehnten auch immer wieder Thema in den politischen Gremien. Zwar wurden vereinzelt Aktionen zur Verbesserung gestartet, grundlegend geändert hat sich die Situation bislang aber nicht. Für das Grundwasserproblem wurden in der Vergangenheit zwei Gründe genannt. Zum einen laufe das Wasser aus einer Quelle durch das Gelände des Friedhofs. Zum anderen bestehe der Untergrund stellenweise aus Lehm, durch den Oberflächenwasser, etwa Regen, nur schlecht oder gar nicht versickern kann.

In einem Erdgrab muss der Sarg 2,40 Meter tief liegen. Da nicht bekannt ist, wo der Untergrund stark lehmhaltig ist, kommt es seit Jahrzehnten immer wieder vor, dass in einem potenziellen Grabplatz oberhalb der Tiefe von 2,40 Metern Wasser steht. Was dann zur Folge hat, dass dort keine Erdbestattung möglich ist. Das ist belastend für die Angehörigen, und die unnötigen Grabarbeiten kosten die Stadt Geld.

Aufgrund verschiedener Faktoren ändert sich die Höhe des Wasserstands immer mal wieder. Auch wird vermutet, dass sich der Lauf des Wassers in der Vergangenheit schon geändert hat. Beides kann ebenfalls unangenehme Folgen haben. Wenn ein Grab geöffnet wird, weil darin ein weiterer Verstorbener bestattet werden soll, kann es passieren, dass der dort bereits Bestattete und der Sarg im Wasser liegen, was die Verwesung verhindert. Weshalb beim Öffnen von Gräbern nach Ablauf der Ruhezeit auch schon nicht verweste Wachsleichen gefunden wurden.

Zwischen 2000 und 2010 war eine Drainage zur Entwässerung um den Friedhof gelegt worden. Die hatte die Situation etwas verbessert, das Problem aber nicht grundsätzlich behoben. Im Lauf der Jahre wurde mehrfach über mögliche Lösungen diskutiert, aber nichts realisiert.

Beigeordnete will Areal für Bestattungen anlegen

Im Februar 2024 hatte die Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG) in einer Ratssitzung vorgeschlagen, dass ein Areal im Bereich eines japanischen Schnurbaums für Erdbestattungen angelegt werden solle. Die Kosten gab sie mit 20.000 Euro an. Bundenthal-Beck sagte damals, man gehe davon aus, dass es in diesem Bereich keine Probleme mit Wasser gebe, versprechen könne sie das aber nicht. Der Vorschlag von Bundenthal-Beck wurde nicht umgesetzt.

Nun startete die Beigeordnete in der jüngsten Stadtratsitzung einen erneuten Vorstoß für das gleiche Gelände. Dazu hatte sie eine Vorplanung und eine Kostenschätzung vom Fachbereich Bauen der Verbandsgemeindeverwaltung erstellen lassen. Danach soll das Gelände mit einer Mauer aus „erdbraunen Schalungssteinen“ umrandet werden. Innerhalb derer solle das Gelände 80 Zentimeter hoch aufgeschüttet werden. Damit habe man bei Bestattungen schon mal einen Teil der vorgeschriebenen Tiefe, bei der man sich sicher sein könne, dass dort kein Wasser steht, so Bundenthal-Beck. Wie sie weiter sagte, sollten innerhalb des Areals gepflasterte Wege angelegt werden. Insgesamt könnten 80 Doppelgrabparzellen entstehen. Die Kosten gab sie mit etwa 116.000 Euro an.

Ratsmitglieder stimmen dagegen

Laut Bundenthal-Beck gibt es derzeit kaum noch freie Grabstellen, bei denen man relativ sicher sein könne, dass sie trocken sind. Es sei ein „Lotteriespiel“, an anderen Stellen Gräber auszuheben. Sie wolle deshalb „auf dem Friedhof Ordnung schaffen“ und hätte gern „einen aufgeräumten Friedhof“.

Die Beigeordnete beantragte, dass die Ratsmitglieder ihrem Plan für das Gelände zustimmen. Das aber wollten die Ratsmitglieder nicht. Das Gelände solle erst von einem Experten untersucht werden, um sicher zu sein, dass dort kein Wasser steht, so Daniel Wiegner und Klaus Nowotny (beide CDU). Ein Mitarbeiter des Bauhofs, der Erfahrung mit dem Friedhof habe, habe mehrfach mit einem Stab in den Boden gestochen und gesagt, dass es in diesem Bereich trocken sei, entgegnete Bundenthal-Beck.

Geologe soll Friedhof untersuchen

Eva Ockenfuß-Boese (Grüne) forderte ein Gesamtkonzept für den Friedhof, das unter anderem eine Analyse über den Bedarf an Gräbern enthalten solle. Dem schloss sich Cornelia Wode (SPD) an. Durch den Bau einer Mauer könne das Gelände dazwischen zu einer feuchten Wanne werden, gab Robert Westerberger (CDU) zu bedenken. Er plädierte dafür, mehrere Teile des Friedhofs durch einen Geologen mit Bodenradar untersuchen zu lassen. Auf Vorschlag von Dirk Hedtke (BSW) wurde beschlossen, von einem Geologen einen Kostenvoranschlag einzuholen und, sobald dieser vorliegt, im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats das weitere Vorgehen auf dem Friedhof zu besprechen.