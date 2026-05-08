Weil die Waage auf dem Wertstoffhof ausgefallen ist, kommt es derzeit zu längeren Wartezeiten. Darüber hat der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) informiert. Um zu lange Wartezeiten zu vermeiden, bittet der ESN die Bürger darum, Anlieferungen – wenn möglich – auf die kommende Woche zu verschieben. Der Ausfall der Waage wirkt sich zudem auf den Betrieb am Samstag, 9. Mai, aus: „Eine Anlieferung auf dem Wertstoffhof ist ausschließlich mit vorher vereinbartem Termin möglich“, so der ESN. Termine könnten online unter www.neustadt.eu (Serviceportal) gebucht werden. Anlieferungen ohne Termin könnten am Samstag nicht angenommen werden. Der ESN bittet um Verständnis für die aktuellen Einschränkungen bei den Abläufen auf dem Wertstoffhof.