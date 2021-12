Vom 22. Dezember bis zum 2. Februar werden jeden Mittwochabend um 19.30 Uhr die Glocken der Stiftskirche und der verschiedenen Kirchen der Pfarrei Heilige Theresia von Ávila erklingen. Damit soll ein Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit zu Advent und Weihnachten und darüber hinaus hörbar werden, teilen die Kirchengemeinden mit. „In der Stiftskirche haben wir Faltblätter zum Mitnehmen ausgelegt. Wer mag, kann das Gebet zu Hause oder in der Kirche während des Geläuts allein oder zusammen mit anderen sprechen“, so Dekan Andreas Rummel. Sein katholischer Kollege Michael Janson verweist auch auf die Homepage der Pfarrei, auf der das Faltblatt bereitsteht: https://www.pfarrei-nw-hl-theresia-von-avila.de. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Fürbittgebets stehen Menschen in schwierigen Situationen, schreiben Rummel und Janson: etwa Kranke und Pflegende, Menschen, die um ihre Existenz bangen, Jugendliche, deren Alltag aus den Fugen geraten ist.