Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) beendet Ende dieser Woche dies wöchentliche Leerung der Biotonne. Ab 30. August findet die Biotonnen-Leerung wieder alle zwei Wochen statt, teilt der ESN mit. Über zwölf Wochen lang werden im Sommer die Biotonnen wöchentlich geleert, damit es zu keinen Geruchsbelästigungen oder Madenbildungen kommt. Aus diesem Grund empfiehlt der ESN, auch in den kühleren Jahreszeiten ein paar Spielregeln im Umgang mit Biomüll zu beachten: So sei es wichtig, Bioabfälle schon in der Küche in Zeitungspapier einzupacken und erst dann in die Tonne zu werfen. Dies verhindere eine Verschmutzung der Tonne und halte Fliegen vom Bioabfall fern. Denn Maden entstehen, wenn Fliegen ihre Eier in Bioabfälle legen. Nach einigen Tagen schlüpfen daraus Maden. Wichtig sei es ferner, dass die Biotonne immer geschlossen ist, damit Gerüche in der Tonne und Fliegen draußen bleiben. Hilfreich sei zudem ein schattiger Platz für die Biotonne. Diese sollte zudem gelegentlich gereinigt werden, so der ESN. Weitere Informationen gibt es unter www.esn.neustadt.eu.