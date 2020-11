Ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner war vermutlich die Ursache eines Brands in einem Keller in der Talstraße. Die Feuerwehr wurde am Freitag gegen 17 Uhr alarmiert. Zunächst war von einem Garagenbrand die Rede. Die Einsatzkräfte stellten jedoch schnell fest, dass das Feuer im Keller ausgebrochen war und sehr viel Rauch verursachte. Deshalb konnten die Feuerwehrleute das Gebäude nur mit Atemschutzgerät betreten. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde das Haus mit einem Hochleistungslüfter „entraucht“ und mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester hin überprüft.

Der Hausbesitzer, der zunächst selbst Löschversuche mit Wasser und einem Trockenlöscher unternommen hatte, wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr waren mit 42 Kräften und acht Fahrzeugen im Einsatz, darüber hinaus waren die Wehrleitung der Verbandsgemeinde Maikammer, zwei Rettungswagen, die Polizei und ein Mitarbeiter der Wasserwerke vor Ort. Der Einsatz dauerte knapp zwei Stunden. Der Sachschaden am Gebäude und an der Wohnungseinrichtung dürfte sich nach Schätzung der Feuerwehr auf „mehrere 10.000 Euro“ belaufen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.