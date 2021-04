Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagabend auf der A 65 in die Leitplanke gekracht. Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei gegen 22.30 Uhr an der Anschlussstelle Neustadt-Nord/B 38. Die Fahrerin sagte zur Polizei, dass sie während der Fahrt abgelenkt gewesen sei und dann die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren habe. Die 21-Jährige verletzte sich beim Unfall so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.