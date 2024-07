Nach einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag in der Friedrich-Ebert-Straße ermittelt die Polizei gegen den 30-jährigen Fahrer eines VW Polo und seinen Bekannten, der auf dem Beifahrersitz saß. Laut Polizei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer aus Haßloch unter Cannabis-Einfluss am Steuer saß. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Autoschlüssel nahm ein Bekannter entgegen. Auch den Beifahrer nahm die Polizei in den Blick, da sich Hinweise ergaben, der 31-Jährige aus dem nicht-europäischen Ausland könnte sich unerlaubt in Deutschland aufhalten. Er wurde der Ausländerbehörde überstellt.