Die schottische Clangesellschaft „The German Clan Gregor Society“ feiert in Haardt ein Jubiläumsfest, das schottische Kultur mit der pfälzischen verbinden soll.

Die in Zeiskam ansässige Organisation „The German Clan Gregor Society“ veranstaltet am Samstag, 30. Mai, ein öffentliches schottisch-pfälzisches Fest, um ihr zehnjähriges Jubiläum zu feiern. Gäste sind ab 17 Uhr eingeladen, im Probsthof auf der Haardt die schottische Kultur kennenzulernen. Es gibt keltische Musik einer Pipe & Drum-Band, eine Whiskybar und eine traditionelle Haggis-Zeremonie. Haggis ist ein traditionelles schottisches Gericht aus Schafsmagen. Ganz nach dem Motto „vun allem ebbes“ sei das Ziel, „die schottische Kultur mit der pfälzischen zu verbinden“, erklärt Chieftain (Clananführer) Jürgen MacGregor. Daher werde die Jubiläumsfeier auch in einem Weingut ausgetragen. Als Beispiel der Verknüpfung der beiden Kulturen nennt MacGregor die Whisky-Bratwurst, die es statt einer typisch pfälzischen Bratwurst geben werde. Zusätzlich zum Clan der MacGregors würden auch weitere schottische Familiengemeinschaften vor Ort sein, wodurch „eine große Vielfalt an Kilts zu sehen sein wird“, betont MacGregor. Laut dem Clananführer ist das Fest auf Initiative des SWR in die Wege geleitet worden, der eine Dokumentation über die Gesellschaft angefragt habe. Somit werde das Event vom SWR filmisch begleitet.

Highland Games und Feste

MacGregors Wurzeln liegen in den schottischen Highlands, in denen sein Clan lange Zeit beheimatet war. Aufgrund von jahrhundertelanger Verfolgung waren die MacGregors bis ins 18. Jahrhundert gezwungen, sich zu verstecken oder ihren Clan aufzugeben.

Die „German Clan Gregor Society“ machte sich 2016 als ehemaliger Zweig der Muttergesellschaft „The Scottish Clan Gregor Society“ unabhängig und wolle nun durch die Weiterführung der Familiengemeinschaft in Deutschland „die schottische Kultur nahebringen“, erläutert MacGregor. Ihr Leitspruch „Despite them all – Ihnen allen zum Trotz“ beschreibt dabei die Parallele zwischen der Unabhängigkeit von ihrer Muttergesellschaft und der Ächtung ihrer Vorfahren, die zum Trotz den Stolz auf ihre Kultur und ihren Namen behielten. Heute nimmt die Organisation regelmäßig an Highland Games teil und veranstaltet auch eigene Feste und Treffen.