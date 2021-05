Am Feiertag Fronleichnam, der auch „Europäischer Tag des Fahrrads“ ist, können registrierte Kunden das Fahrradvermietsystem VRNnextbike kostenfrei nutzen. Laut Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) betrifft das nicht nur den Standort Neustadt, sondern jeden Standort. Insgesamt stünden über 2100 Räder an 330 Stationen zur Verfügung.

VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik will das als kleines Dankeschön an die Nutzer verstanden wissen. Und für diejenigen, die das System noch nicht kennen würden, „gibt es am Europäischen Tag des Fahrrads die Möglichkeit, VRNnextbike gratis auszuprobieren“.

Mitmachen können laut VRN alle, die über die Nexbike-App oder über www.vrnnextbike.de registriert sind. Auf einem Account könnten bis zu vier Räder gleichzeitig gemietet werden. Zudem sei es möglich, die Mieträder 30 Minuten vor Fahrtantritt kostenfrei zu reservieren. Dabei sei es sinnvoll, die Nextbike-App upzudaten. Die Funktion sei für Android und iOS verfügbar.

Weitere Informationen sowie Stationspläne unter www.vrnnextbike.de oder www.vrn.de.