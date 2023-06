Weil am 3. Juni der „Europäische Tag des Fahrrads“ ist, kann das Fahrradvermietsystem VRN-Nextbike heute kostenfrei genutzt werden. Zumindest in den ersten 60 Minuten und das bei jedem neuen Start. Voraussetzung dafür ist laut Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) eine einmalige Registrierung, zum Beispiel über www.vrnnextbike.de. In Neustadt stehen an 16 Stationen insgesamt 70 Mietfahrräder zur Verfügung. Die Station am Juliusplatz ist unlängst wegen der Bauarbeiten für „Wasser in die Stadt“ auf den Kohlplatz umgezogen.