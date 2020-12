Die Volksbank Kur- und Rheinpfalz Stiftung spendet auch in diesem Jahr 20.000 Euro an verschiedene regionale Einrichtungen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, anderen Menschen zu helfen. Jeweils 2000 Euro erhalten unter anderem das Frauenzentrum Neustadt und die Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ in Neustadt. Die Spendensumme setzt sich aus Kapitalerträgen der Volksbank Kur- und Rheinpfalz Stiftung sowie aus Gewinnsparmitteln zusammen, wie die Stiftung mitteilt.