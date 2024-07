Rund 1,2 Millionen Euro sind in die Modernisierung und Renovierung der VR-Bank-Filiale am Marktplatz in Deidesheim geflossen. Auf drei Etagen ist jetzt alles modern und hell eingerichtet. Klassische Büroräume gibt es nicht mehr.

Es ist fürwahr kein „normales“ Bankgebäude, das die VR Bank Mittelhaardt eG am Mittwoch nach umfangreichen Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten am Marktplatz in Deidesheim wiedereröffnet hat. Denn über den Mauern schwebt der Geist einer großzügigen Stifterin. Es handelt sich um Josephine Schöffler, geborene Siben. Sie lebte von 1807 bis 1865 und war als großzügige Mäzenin für die Stadt und die katholische Pfarrei allseits geschätzt. Ihr Grabstein ist auf dem Deidesheimer Friedhof zu finden. Aber noch viel besser weist eine brandneue Erinnerungstafel an der Westseite des Bankgebäudes auf die Spenderin mit ihrem edlen Gemüt hin. Denn durch ihre finanzielle Unterstützung wurde das Gebäude erst ermöglicht, das zunächst als repräsentatives Schwesternhaus diente. Seit inzwischen über 70 Jahren ist das Geldinstitut Herr im Haus.

Auf private Förderer konnte die VR Bank Mittelhaardt, die als eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Bad Dürkheim firmiert, nicht hoffen, als sie die letztlich dreieinhalb Monate dauernde Modernisierung ihrer Deidesheimer Dependance in Auftrag gab. Rund 1,2 Millionen Euro flossen in das Projekt, wie anlässlich der Wiedereinweihung zu erfahren war. Auf drei Etagen ist jetzt alles modern und hell eingerichtet, teils künstlerisch angehaucht und garniert mit repräsentativen Fotos mit regionalem Bezug. Als besonderer Augenschmaus gilt das Werk des Kaiserslauterer Graffiti-Künstlers Daniel Ferino, das nach Bankangaben auf Wunsch und auf Grundlage der Ideen der Mitarbeiter angefertigt wurde. Das Dachgeschoß wurde komplett saniert. Es gibt keine klassischen Büros mehr, sondern offene Arbeitsbereiche sowie fünf Beratungszimmer fürs Kundengespräch, die Namen bekannter Weinlagen der Verbandsgemeinde Deidesheim, zum Beispiel Ungeheuer, tragen. Am Werk waren unter der Leitung des Architekturbüros 3X Banktechnik mit Sitz in Heiningen/Baden-Württemberg zahlreiche Firmen aus der Region, darunter auch aus Deidesheim selbst.

4125 Kunden werden betreut

Wie Thomas Schutt, Vorstandssprecher der VR Bank Mittelhaardt sagt, wird der modernisierte Standort dem geänderten Kundenverhalten, der veränderten Arbeitswelt sowie dem Trend zur Digitalisierung gerecht. Das Motto laute: „Gutes noch verbessern, Bewährtes erhalten“. Nach Ellerstadt, Weisenheim am Berg sowie Mußbach habe nun auch Deidesheim ein zukunftsträchtiges Bank-Angebot, was als klares Bekenntnis zu dieser Stadt zu werten sei. Die Filialen in Wachenheim und Bad Dürkheim würden nun ebenfalls saniert und renoviert.

Von der VR Bank in Deidesheim, wo unter anderem acht Kundenberater, sechs Mitarbeiter aus dem Vertriebsmanagement sowie bei Bedarf weitere Kräfte beschäftigt sind, werden aktuell 4125 Kunden betreut, darunter 490 Firmen und Unternehmen. „Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz zu buchen und am Standort Deidesheim zu arbeiten“, so Madeleine Stauch von der Marketingabteilung der VR Bank Mittelhaardt, die auf eine im Jahr 1867 gegründete Genossenschaft zurückgeht. Insgesamt 112 Mitarbeitende und sechs Auszubildende betreuen in sieben Geschäftsstellen rund 25.000 Kunden, darunter fast 13.500 Mitglieder. Die Bilanzsumme wird mit 674 Millionen Euro angegeben.

Mit Geschäftsverlauf zufrieden

Mit dem Geschäftsverlauf zeigt sich die Bank sehr zufrieden. Da fällt es leicht, öfter Geld für gute Zwecke zu geben, wobei das Spendenvolumen für die Region rund 200.000 Euro beträgt. Aus Anlass der Wiedereröffnung hat die Bank nun über die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Stiftung fünf Kindergärten innerhalb der Verbandsgemeinde Deidesheim mit je einem Scheck über 1000 Euro bedacht. Es handelt sich um den kommunalen Kindergarten Niederkirchen, die gemeindliche Kindertagesstätte Forster Ungeheuer, den katholischen Kindergarten St. Martin Ruppertsberg, die katholische Kita St. Hildegard in Deidesheim sowie die städtische Kindertagesstätte Vogelnest in Deidesheim. Dass Meckenheim als weiterer Ort der Verbandsgemeinde Deidesheim nicht berücksichtigt wurde, liegt daran, dass dies nicht mehr das Geschäftsgebiet der VR Bank Mittelhaardt ist.

Der scheidende Deidesheimer Stadtbürgermeister Manfred Dörr, der ebenso wie der geschäftsführende Forster Ortsbürgermeister Bernhard Klein der kleinen Feierstunde beiwohnte, hatte interessante Zahlen parat: In Deutschland gebe es zurzeit noch rund 19.500 mit Mitarbeitern besetzte Bankfilialen, was angesichts der Gesamteinwohnerzahl nicht viel sei. Allein vergangenes Jahr seien 945 Zweigstellen geschlossen worden. Darum lobte Dörr die nachhaltige Präsenz der VR Bank in Deidesheim und zeigte sich überzeugt, dass der gegenseitige Blick in die Augen noch immer immens wichtig für ein vertrauensvolles Miteinander zwischen Bank und Kunden sei.